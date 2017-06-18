Около 2,5 тысяч человек участвуют в "марше равенства" в Киеве

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Около 2,5 тысячи человек принимают участие в "марше равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве, сообщает в воскресенье пресс-служба полиции столицы Украины.
"Колонна участников "марша равенства" отправилась в направлении улицы Крещатик. По предварительным подсчетам, участие в мероприятии принимают около 2,5 тысячи человек", — говорится с сообщении.
Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.