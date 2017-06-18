Около 2,5 тысяч человек участвуют в "марше равенства" в Киеве

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Около 2,5 тысячи человек принимают участие в "марше равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве, сообщает в воскресенье пресс-служба полиции столицы Украины.

"Марш равенства" начался в воскресенье в Киеве. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в мероприятии намерены принять участие около 5 тысяч человек. Ранее радикалы заблокировали улицу Владимирскую, по который должны были пройти участники акции. Amnesty International призвала обеспечить безопасность "марша равенства" в Киеве. В ООН ранее заявили, что обеспокоены негативным отношением к ЛГБТ-сообществу на Украине и выразили надежду, что парад пройдет спокойно.

"Колонна участников "марша равенства" отправилась в направлении улицы Крещатик. По предварительным подсчетам, участие в мероприятии принимают около 2,5 тысячи человек", — говорится с сообщении.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.