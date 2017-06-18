В ДНР сообщили, что ВСУ 60 раз нарушили режим прекращения огня за сутки

ЯСИНОВАТАЯ, 18 июн — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, обстреляв при этом 21 населенный пункт на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"Всего за минувшие сутки вооруженные силы Украины 61 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта республики по которым применялись танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие", — сообщил представитель оборонного ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.