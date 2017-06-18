Ремонт американского эсминца Fitzgerald займет несколько месяцев

Американский эсминец Fitzgerald после столкновение с торговым судном. 17 июня 2017

Американский эсминец Fitzgerald после столкновение с торговым судном. 17 июня 2017

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ремонтные работы на американском эсминце ссс, столкнувшемся с филиппинским торговым судном у берегов Японии, займут несколько месяцев, заявил вице-адмирал Джозеф Окоин.

По его словам, на корабле есть большая пробоина под ватерлинией.

"Корабль был сильно поврежден, были сильно повреждены три помещения: машинное отделение и два помещения — на 116 членов экипажа, а также каюта шкипера", — сказал Окоин.

Его заявление опубликовано на официальной странице 7-го флота ВМС США в Facebook.

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега. Были обнаружены тела нескольких моряков, их число не уточняется.