КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Несколько десятков украинских националистов заблокировали улицу Владимирскую возле университета имени Тараса Шевченко в Киеве, они намерены не допустить проведения в столице "марша равенства" (ЛГБТ-сообщества), передает корреспондент РИА Новости.
Некоторые противники "марша равенства" одеты в камуфляжную форму, некоторые в одежду с символиками украинских националистических организаций. Они скандируют "Украина превыше всего", "Один за всех и все за одного", "За нормальную семью". Они держат плакаты "Запретить пропаганду гомосексуализма", "Любовь против гомосексуализма".
Полиция не предпринимает действий для разблокирования маршрута участников "марша равенства".
Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.
Киев now. Марш. pic.twitter.com/PhNCaL98ZC— INTERKAVKAZ-FLORIN (@Interkavkaz) 18 июня 2017 г.