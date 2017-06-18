Глава МВД Египта поручил найти напавших на полицейскую машину в Каире

КАИР, 18 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гафар создал специальную комиссию по поиску и поимке преступников, совершивших в ночь на воскресенье нападение на полицейскую автомашину в каирском районе Маади, сообщает новостной портал "Иктисади" со ссылкой на источник в египетском МВД.

В ночь на воскресенье неизвестные подорвали заложенное на дороге взрывное устройство в момент прохождения поблизости полицейской автомашины. Погиб один офицер полиции, еще четверо полицейских получили ранения. По информации очевидцев, подрыв машины был осуществлен на узкой однополосной дороге. Преступники привели в действие взрывное устройство дистанционно.