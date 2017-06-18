Военные начали наступление на позиции ИГ* в районах Старого города в Мосуле

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Иракская армия начала наступление на районы Старого города в Мосуле, которые пока находятся под контролем террористической группировки "Исламское государство"*, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление военных.

В четверг ВС Ирака освободили от боевиков первый квартал Старого города.

"Армия, контртеррористические силы и федеральная полиция начали наступление на Старый город", — заявил в воскресенье командующий операцией в Мосуле Абдель-Амир Яралла.

Район Старого города остается последним оплотом террористов ИГ* во втором по величине населенном пункте Ирака. Наступление правительственных сил здесь усложняется средневековой планировкой — район испещрен узкими улочками шириной всего в два — три метра.

В конце мая иракские силовики начали решающий штурм последних районов под контролем террористов в западной части города.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.