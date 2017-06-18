Киевская полиция усилила меры безопасности из-за "Марша равенства"

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Украинские правоохранители в воскресенье усилили меры безопасности в центре Киева в связи с запланированным проведением "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Проведение "Марша равенства" запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в мероприятии намерены принять участие около 5 тысяч человек. Ранее радикалы заявили, что заблокировали центр столицы и не допустят проведения марша. Amnesty International призвала обеспечить безопасность "Марша равенства" в Киеве. В ООН ранее заявили, что обеспокоены негативным отношением к ЛГБТ-сообществу на Украине и выразили надежду, что парад пройдет спокойно.

В центральной части столицы охрану общественного порядка обеспечивают несколько сотен силовиков. Правоохранители установили в центральной части города рамки металлоискателей и избирательно проводят личный досмотр граждан, желающих пройти к месту проведения шествия. По маршруту проведения марша, в районе улицы Владимирской и площади Льва Толстого, дежурят, в том числе, конные патрули и кинологи. В центральной части Киева стоит большое количество полицейских автобусов.

Участники запланированного марша начинают собираться на улице Владимирской возле Дома учителя, откуда запланирован старт шествия. Несколько сотен участников уже прибыли на место старта акции, они одеты в яркие одежды, лица некоторых разрисованы в цвета радуги. Обстановка в центре столицы спокойная.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.