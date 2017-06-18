Киевская полиция усилила меры безопасности из-за "Марша равенства"

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Украинские правоохранители в воскресенье усилили меры безопасности в центре Киева в связи с запланированным проведением "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
В центральной части столицы охрану общественного порядка обеспечивают несколько сотен силовиков. Правоохранители установили в центральной части города рамки металлоискателей и избирательно проводят личный досмотр граждан, желающих пройти к месту проведения шествия. По маршруту проведения марша, в районе улицы Владимирской и площади Льва Толстого, дежурят, в том числе, конные патрули и кинологи. В центральной части Киева стоит большое количество полицейских автобусов.
Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.