Боевики напали на управление полиции в Афганистане

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Несколько человек погибли, десятки получили ранения в результате атаки боевиков на управление полиции в провинции Пактия на востоке Афганистана, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальные лица.
По данным врачей, погибли пять человек, ранения получили 30, в том числе 20 мирных жителей.
Утром в воскресенье один из боевиков подорвал себя недалеко от парковки полицейского управления. Остальные затем попытались ворваться в офис. При столкновениях трое из них были уничтожены, однако еще один продолжает перестрелку с силами безопасности.
Ответственность за нападение на себя взяло движение "Талибан".