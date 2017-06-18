Главой МИД Южной Кореи впервые стала женщина

ТОКИО, 18 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Официальная церемония назначения Кан Гён Хва на пост главы МИД Южной Корее прошла в воскресенье в Сеуле, впервые в истории страны этот пост заняла женщина.

Кандидатура Кан Гён Хва была предложена президентом Мун Чже Ином в конце мая в рамках формирования нового правительства после победы на выборах главы государства. Для официального назначения ее кандидатура должна была быть согласована в парламенте. Слушания по данному вопросу прошли 7 июня, однако итогового документа в администрацию президента представлено не было, что сравнимо с одобрением.

Кан Гён Хва родилась в 1955 году в Южной Корее, окончила университет "Ёнсе" по специальности политическая дипломатия, была удостоена докторской научной степени Массачусетского университете в США. В юношестве, когда ее отец работал диктором на радиостанции "Голос Америки", жила в США. Позже Кан Гён Хва также начала работать диктором и продюсером на англоязычной версии радио KBS в Южной Корее.

Свою карьеру в южнокорейском министерстве иностранных дел и торговли Кан Гён Хва начала в 1998 году, через некоторое время она была назначена советником министра. С 2001 по 2005 годы она работала заместителем постпреда Республики Корея при ООН, а затем возглавляла департамент по делам международных организаций в министерстве иностранных дел и торговли.

При генсеке ООН Кофи Аннане в 2006 году Кан Гён Хва стала заместителем главы Управления Верховного комиссара по правам человека, с 2013 года была старшим помощником генерального секретаря ООН по координации гуманитарных вопросов. В октябре прошлого года была назначена старшим политическим советником генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерреша.

Ее назначение на пост главы МИД Южной Кореи было воспринято неоднозначно. Оппозиционные партии, в частности, настаивали на том, что Кан Гён Хва, несмотря на свою карьеру в южнокорейских ведомствах и международных организациях, не проходила специальных экзаменов, а также отметили факты неуплаты налогов и махинаций с регистрацией ее старшей дочери.