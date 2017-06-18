Задержанная в КНДР российская яхта должна прибыть в Приморье в понедельник

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Российская яхта Katalexa, ранее задержанная северокорейскими пограничниками, ориентировочно прибудет во Владивосток в понедельник, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель Морского координационно-спасательного центра (МКСЦ) Владивостока.
В субботу генеральный консул РФ в Чондине (Чхончжине) Юрий Бочкарев сообщил, что, по данным северокорейской стороны, за счет небольших размеров и тихого хода яхту приняли за браконьерскую шхуну и задержали по ошибке. В субботу ее выпустили из Раджина.
"Прибытие яхты ожидается в 08.00 местного времени (01.00 мск) в понедельник во Владивосток", — сказал собеседник агентства.