Задержанная в КНДР российская яхта должна прибыть в Приморье в понедельник

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Российская яхта Katalexa, ранее задержанная северокорейскими пограничниками, ориентировочно прибудет во Владивосток в понедельник, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель Морского координационно-спасательного центра (МКСЦ) Владивостока.

Утром в пятницу Федерация парусного спорта Приморья заявила, что яхта, шедшая с Тайваня во Владивосток, задержана северокорейским судном. Как сообщил РИА Новости представитель МКСЦ Владивостока, яхта была задержана судном КНДР в четверг в северо-западной части Японского моря.

В субботу генеральный консул РФ в Чондине (Чхончжине) Юрий Бочкарев сообщил, что, по данным северокорейской стороны, за счет небольших размеров и тихого хода яхту приняли за браконьерскую шхуну и задержали по ошибке. В субботу ее выпустили из Раджина.

"Прибытие яхты ожидается в 08.00 местного времени (01.00 мск) в понедельник во Владивосток", — сказал собеседник агентства.