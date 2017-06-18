Силовики обстреляли территорию ЛНР 12 раз за сутки, заявили в республике

ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Первомайск, Молодежное, Славяносербск, Раевка, Сокольники, Веселенькое и Обозное, по территории ЛНР были выпущены около 155 снарядов.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.