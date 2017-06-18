МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американская певица Бейонсе и ее супруг рэп-исполнитель Джей-Зи приветствуют своих новорожденных малышей, сообщает издание US Weekly со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что счастливое событие произошло ранее на этой неделе. Имена двойняшек и их пол пока не раскрываются.

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В феврале исполнительница рассказала в соцсетях, что ждет двойню. "Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе под своей фотографией.

Певица в стиле RnB, актриса и танцовщица Бейонсе вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. У пары также есть дочь — Блю Айви Картер, ей пять лет.