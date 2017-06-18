Убитый вместе с россиянином Зиберовым в США был причастен к ограблению

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Убитый в США вместе россиянином Артемом Зиберовым его друг Шади Наджар был причастен к ограблению из-за наркотиков в конце прошлого или начале нынешнего года, сообщил в субботу журналистам глава полиции округа Монтгомери (штат Мэриленд) Томас Мэнджер.

"Допрос друга Наджара показал, что Наджар был причастен к ограблению, связанному с наркотиками, в декабре 2016 или в январе 2017 года", — сообщил Мэнджер.

По его словам, в ходе того же допроса выяснилось, что примерно за полчаса до гибели "Наджар сообщил ему о планах продать билет на выпускной бал 6 июня человеку по имени Роджер Гарсия".

Как отметил Мэнджер, следователи допросили Гарсию, который отрицал знакомство с убитыми и заявил, что не собирался покупать никакие билеты.

Мэнджер сообщил, что полиция арестовала 19-летнего Роджера Гарсию, его 24-летнего брата Эдгара Гарсию-Гаона и их друга 25-летнего Хосе Каналеса-Янеса. Им предъявлены обвинения в двойном убийстве.

По данным шефа полиции, следователи полагают, что убийцы решили отомстить Наджару за совершенное зимой ограбление. В него было выпущено 4 пуля, в Зиберова — 10.

"На данный момент мы не знаем, были ли мотивы для убийства Зиберова, или он просто случайно попался убийцам Наджара", — сказал Мэнджер.

Зиберов и Наджар были убиты 5 июня — накануне выпускного вечера в школе.

Ранее настоятель русского православного храма святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне отец Виктор Потапов, общавшийся с мамой Зиберова и служивший по нему панихиду, рассказал РИА Новости, что Артем был очень положительным человеком, знал несколько языков, блестяще окончил школу и собирался поступать в университет.

Священник также сообщил, что когда родные получат тело Артема, в Вашингтоне по нему еще раз будет отслужена панихида, после чего его похоронят в Москве.