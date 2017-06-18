Посольство России в США рассчитывает на скорейшее завершение дела Зиберова

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Посольство РФ в США рассчитывает на скорейшее завершение расследования убийства Артема Зиберова и на привлечение убийц к суду, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе российской дипломатической миссии.

"Рассчитываем на скорейшее завершение расследования и на привлечение убийц российского гражданина к справедливому суду", — сообщили в пресс-службе.

Зиберов, которому было 18 лет, и его 17-летний друг Шади Наджар были убиты вечером пятого июня в пригороде Вашингтона. В субботу местная полиция обнародовала имена трех человек, арестованных в связи с этим убийством — братьев Роджера и Эдгара Гарсия, а также их друга Хосе Янеса.