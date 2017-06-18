Конгрессмен, раненный под Вашингтоном, вышел из критического состояния

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Состояние конгрессмена Стива Скализа, раненного во время вооруженной атаки в среду, улучшилось с критического до серьезного после проведенных операций, передает агентство Блумберг.

Как говорится в заявлении больницы MedStar, где сейчас находится политик, он "лучше реагирует и общается со своими любимыми". Ранее в больнице сообщали, что конгрессмену потребуются несколько дополнительных операций, на восстановление уйдут недели.

Стрельба произошла в среду в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

В ходе нападения Скализ получил ранение в бедро, были повреждены внутренние органы. Скализ потерял много крови, поэтому ему были сделаны несколько переливаний.