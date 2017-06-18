Колумбийские повстанцы АНО заявили о непричастности к теракту в Боготе

МЕХИКО, 18 июн – РИА Новости. Вторая по численности колумбийская повстанческая группировка Армия национального освобождения (АНО) заявила о своей непричастности к субботнему теракту в столице страны Боготе.
"АНО никогда не осуществила бы действий, которые были бы направлены против гражданского населения", — говорится в сообщении группировки в Twitter.
Пресс-атташе посольства России в Боготе Денис Хромов сообщил РИА Новости, что пока информации о пострадавших при взрыве в торговом центре россиянах нет, но посольство продолжает выяснять ситуацию.
Реакции на происшедшее от самой крупной повстанческой группировки страны — Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), которая ранее договорилась с властями о достижении мира и разоружении, пока не последовало.