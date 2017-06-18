В Португалии более 1500 спасателей борются с лесными пожарами

Дым от лесных пожаров в Португалии. 17.06.2017

Дым от лесных пожаров в Португалии. 17.06.2017

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 1500 пожарных участвуют в тушении лесных пожаров, вспыхнувших в центральной части Португалии, пишет издание Publico.

Сообщается, что сотрудники пожарных служб пытаются потушить 11 активных возгораний. В тушении участвуют более 400 машин.

В субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. Пламя быстро распространилось, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил о 24 погибших.