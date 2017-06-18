WP: в США арестовали трех человек по делу об убийстве россиянина Зиберова

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Полиция в американском штате Мэриленд арестовала трех человек по делу об убийстве россиянина Артема Зиберова и его друга Шади Наджара, сообщила в субботу в своей электронной версии газета Washington Post.

По ее данным, 17-летний Наджар и 18-летний Зиберов были убиты 5 июня около 23.00 по местному времени (06.00 мск 6 июня). Представители правоохранительных органов допускают, что целью убийц могли быть как оба молодых человека, так и один из них.

Трагедия произошла в районе Монтгомери-виллидж недалеко от Вашингтона.

По данным газеты, которая ссылается на представителя властей, Зиберов и Наджар приехали на автомобиле на одну из улиц, где встретили людей, которые, предположительно, приехали на другой машине. По меньшей мере два вооруженных человек сделали не менее 30 выстрелов. Один из погибших получил 4 ранения, другой – 10. Другие детали не приводятся.

В субботу вечером местная полиция планирует провести пресс-конференцию по данному поводу.