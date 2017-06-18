В Киеве националисты заблокировали улицы, чтобы предотвратить марш ЛГБТ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Националисты Киева заблокировали центральные улицы украинской столицы, во избежание проведения Марша равенства за права ЛГБТ, передает информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря "Правого сектора" Артема Скоропадского в Facebook.

"Националисты из многих организаций заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве", — сказал Скоропадский

Раннее сообщалось, что проведение "Марша равенства" запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в мероприятии намерены принять участие около 5 тысяч человек. Полиция в этот день планирует значительно усилить меры безопасности. Amnesty International призвала обеспечить безопасность "Марша равенства" в Киеве. В ООН ранее заявили, что обеспокоены негативным отношением к ЛГБТ-сообществу на Украине, и выразили надежду, что парад пройдет спокойно.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.