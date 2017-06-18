У посольства нет данных о пострадавших россиянах при взрыве в Колумбии

МЕХИКО, 18 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Информации о пострадавших при взрыве в торговом центре в столице Колумбии россиянах пока нет, сообщил РИА Новости по телефону пресс-атташе посольства России в Боготе Денис Хромов.

"Мы продолжаем выяснять ситуацию, но пока данных о том, что среди пострадавших были россияне, нет", — сказал Хромов.

#ÚLTIMAHORA Explosión en un centro comercial de Bogotá: al menos cuatro heridos. Más detalles en breve.. pic.twitter.com/F16NYTV6jy — Informando (@InformandoRD7) 17 июня 2017 г.

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