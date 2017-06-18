СМИ: в Боготе число погибших при взрыве в торговом центре возросло до трех

Взрыв в торговом центре Centro Andino в Боготе. 18.06.2017

Взрыв в торговом центре Centro Andino в Боготе. 18.06.2017

МЕХИКО, 18 июн – РИА Новости. До трех человек возросло число жертв взрыва в торговом центре столицы Колумбии Боготы, сообщает местное радио Caracol.

Ранее столичный мэр сообщал об одном погибшем и 11 раненых. Он уже квалифицировал произошедшее как теракт.

Все трое жертв – молодые женщины в возрасте от 23 до 31 года, одна из погибших – гражданка Франции, сообщает радио.

Взрыв прогремел в торговом центре Andino, одном из самых крупных и популярных в Боготе.