МЕХИКО, 18 июн – РИА Новости. До трех человек возросло число жертв взрыва в торговом центре столицы Колумбии Боготы, сообщает местное радио Caracol.
Все трое жертв – молодые женщины в возрасте от 23 до 31 года, одна из погибших – гражданка Франции, сообщает радио.
Взрыв прогремел в торговом центре Andino, одном из самых крупных и популярных в Боготе.
#ÚLTIMAHORA Explosión en un centro comercial de Bogotá: al menos cuatro heridos. Más detalles en breve.. pic.twitter.com/F16NYTV6jy— Informando (@InformandoRD7) 17 июня 2017 г.