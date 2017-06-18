Мадуро обвинил Twitter в блокировке страниц сторонников властей Венесуэлы

МЕХИКО, 18 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу обвинил социальную сеть Twitter в блокировке микроблогов сторонников властей страны.
В ответ на такие действия глава Венесуэлы призвал своих сторонников воспользоваться теми же социальными сетями, чтобы заявить о подобной атаке. "Давайте их разоблачим. Если они отключили 1 тысячу микроблогов, мы откроем 10 тысяч микроблогов с помощью молодежи и революционных сил, которые на стороне правды", — сказал венесуэльский лидер.
В числе заблокированных Вильегас назвал микроблоги национального радио Венесуэлы и телевидения Miraflores, передающего выступления главы государства. Микроблоги самого Мадуро и Вильегаса работают в обычном режиме.