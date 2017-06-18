Мадуро обвинил Twitter в блокировке страниц сторонников властей Венесуэлы

МЕХИКО, 18 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу обвинил социальную сеть Twitter в блокировке микроблогов сторонников властей страны.

"Компания Twitter Венесуэлы аннулировала эти микроблоги, потому что мы, боливарианцы, являемся выражением правды, нас большинство. Это ясно. И социальные сети никто не регулирует, они приходят в страну, создают и разрушают", — приводит мексиканский портал Excelsior слова Мадуро.

В ответ на такие действия глава Венесуэлы призвал своих сторонников воспользоваться теми же социальными сетями, чтобы заявить о подобной атаке. "Давайте их разоблачим. Если они отключили 1 тысячу микроблогов, мы откроем 10 тысяч микроблогов с помощью молодежи и революционных сил, которые на стороне правды", — сказал венесуэльский лидер.

Данные Мадуро подтвердил и министр информации и связи Эрнесто Вильегас. "Мы оцениваем примерно в 180 число микроблогов государственных учреждений и революционных борцов, которые были заблокированы", — написал Вильегас в том же Twitter.

В числе заблокированных Вильегас назвал микроблоги национального радио Венесуэлы и телевидения Miraflores, передающего выступления главы государства. Микроблоги самого Мадуро и Вильегаса работают в обычном режиме.