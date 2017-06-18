СМИ: в Боготе эвакуируют популярный торговый центр после взрыва

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Посетителей одного из самых популярных торговых центров в столице Колумбии Боготе эвакуируют после мощного взрыва, в результате которого пострадали пять человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам очевидцев, взрыв прогремел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino, в сердце туристического района Боготы.

На место прибыли машины скорой помощи и сотрудники пожарной службы. Данных о причине взрыва пока не поступало.

#ÚLTIMAHORA Explosión en un centro comercial de Bogotá: al menos cuatro heridos. Más detalles en breve.. pic.twitter.com/F16NYTV6jy — Informando (@InformandoRD7) 17 июня 2017 г.

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