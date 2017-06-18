В Португалии лесные пожары унесли жизни 19 человек

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Не менее 19 человек стали жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии, 16 из них сгорели в собственных машинах, много людей пострадали, передает агентство Франс Пресс.

"Мы подтверждаем гибель 19 человек — все гражданские лица. Трое из них погибли от вдыхания дыма, еще 16 сгорели в своих автомобилях, оказавшись в огненной ловушке на дороге из Фигейро-душ-Виньюш в Кастаньера-де-Пера", — сообщил журналистам государственный секретарь по внутренним делам Хорхе Гомес.