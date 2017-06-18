МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал западных партнеров создать мониторинговый механизм, который позволит контролировать выполнение Катаром обязательств по отказу от финансирования терроризма, сообщает газета Guardian.

"Речь идет об изменении поведения. Если мы получим четкие стратегические сигналы, что Катар собирается измениться и прекратить финансирование боевиков-исламистов, то это станет основой для переговоров, однако нам понадобится мониторинговая система", — цитирует издание заявление госминистра, сделанное в Лондоне, куда он прибыл, чтобы заручиться дипломатической поддержкой блокады Катара.

По словам госминистра, союзники ОАЭ — Саудовская Аравия, Египет и Бахрейн — не доверяют Катару. "Мы не доверяем им. Доверие находится на нулевом уровне, однако нам нужна мониторинговая система, и мы хотим, чтобы наши западные друзья приняли в ней участие", — сказал Гаргаш.

Министр пояснил, что данный механизм позволит убедиться в том, что Катар прекратил финансировать терроризм, предоставлять убежище экстремистам, а также поддерживать радикальные группировки, в числе которых "Братья мусульмане", ХАМАС и "Аль-Каида".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.