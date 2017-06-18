В Нью-Йорке очередь в библиотеку твитов Трампа растянулась на всю улицу

НЬЮ-ЙОРК, 18 июн — РИА Новости. Количество желающих посетить библиотеку твитов президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке значительно превысило возможности помещения на Пятой авеню, желающие ознакомиться с новой классикой в субботу стоят в очереди около часа.

Очередь растянулась вдоль 57-й улицы на Манхеттене, у входа на экспозицию кратких изречений Дональда Трампа дежурят полицейские. Оригинальная "Библиотека Твиттера президента Дональда Трампа" открылась по соседству с нью-йоркской резиденцией первой семьи Trump tower накануне в пятницу. "Библиотека" стала проектом сатирического вечернего телешоу The Daily Show.

На экранах и плакатах вдоль стен выставки — самые громкие и запомнившиеся заметки президента в микроблоге Twitter длиной в 140 знаков, в том числе и удаленные автором. Так, в золотую рамку помещена запись двухнедельной давности "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе". Твит, в котором президент не закончил свою мысль, пробыл в ленте главы государства несколько часов, прежде чем был удален.

Вход в "библиотеку", как и полагается подобным учреждениям, бесплатный. В Нью-Йорке она открыта только на два выходных дня. Впрочем, ранее ведущий The Daily Show Тревор Ноа обещал, что собрание 140-знаковых произведений Трампа будет показано и в других городах США.