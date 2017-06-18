Неисправность кислородной системы в самолетах F-18 привела к смерти пилотов

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Четыре американских пилота умерли из-за неполадок в работе кислородного оборудования на истребителях-бомбардировщиках F/A-18, сообщает CNN со ссылкой на результаты расследования ВМС США.

Расследование было начато в марте, после того как более сотни пилотов отказались летать на учебно-тренировочном самолете T-45, в котором наблюдались аналогичные проблемы.

О неполадках регулярно заявляют пилоты F/A-18 – этот палубный истребитель-бомбардировщик составляет основу военно-морской авиации США. В 2016 году было зарегистрировано 114 жалоб, в 2017 – 52.

По словам контр-адмирала Майкла Морана, у пилотов фиксировались головокружения и обмороки, связанные в том числе с подачей загрязненного воздуха и отказом системы генерации кислорода. За 10 лет умерли четыре человека, испытывавшие подобные симптомы, однако точная причина смертей осталась засекреченной.

Отмечается, что не менее пяти жалоб на проблемы с воздухом поступило и от пилотов новейших F-35.

В чем именно заключается неисправность кислородного оборудования на самолетах, выяснить пока не удалось.