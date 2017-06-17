Работники калифорнийской компании украли авокадо на сумму $300 тысяч

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американская полиция арестовала трех работников компании Mission Produce, располагающейся в городе Окснард (штат Калифорния), по подозрению в краже авокадо на общую сумму до 300 тысяч долларов.

По данным газеты Los Angeles Times, наблюдение за тремя мужчинами началось еще в мае. Тогда в полицию поступило сообщение, что они занимаются несанкционированной торговлей авокадо. Власти полагают, что арестованные могли красть плоды и продавать их ничего не подозревающим покупателям в течение уже нескольких месяцев.

Какое количество авокадо было украдено, пока неясно. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в настоящий момент мужчины находятся в тюрьме в отсутствие залога в размере 250 тысяч долларов за каждого.