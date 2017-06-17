В Атланте прошла акция протеста против информационной политики CNN

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Акция протеста против информационной политики CNN и других главных американских СМИ по освещению деятельности президента Дональда Трампа прошла в субботу у штаб-квартиры этого телеканала в городе Атланта (штат Джорджия).

#fakenews — Protesters at CNN Headquarters Rally Against Fake News, 'Journalistic Malpractice on a Daily Basis' —… https://t.co/fvCZEWNUMg pic.twitter.com/6wPBUPNfY7 — Fake News News 24/7 (@FakeNewsNews247) 17 июня 2017 г.

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Акцию организовало движение под названием Main Street Patriots. Как передает портал Breitbart.com, ее участники собрались, чтобы высказаться против "липовых" новостей этого телеканала и других ключевых СМИ.

Выступая перед собравшимися, одна из организаторов протеста Дебби Доули, сказала, что сторонники Трампа "должны быть столь же мотивированы и нацелены" на поддержку главы государства, как и те люди, которые выступают против него. Ее коллега Крис Кокс обвинил CNN и другие американские СМИ "в журналистской некомпетентности на ежедневной основе".

О количестве участников акции не сообщается. Breitbart.com опубликовал фотографию, на которой одна девушка держит плакат с надписью "CNN — прекратите свою ложь", а другая — транспарант в поддержку Трампа.

Сам телеканал CNN пока не сообщал об акции протеста у его штаб-квартиры.