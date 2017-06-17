Франция предложила Британии помощь в расследовании причин пожара в Лондоне

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Франция предложила Великобритании помощь в расследовании причин пожара в 24-этажном жилом доме на западе Лондона, сообщает агентство Франс Пресс.

Министр территориальной целостности Ришар Ферран в субботу заявил, что Франция готова оказать Британии помощь "в установлении причин пожара и факторов распространения" огня. Министр также призвал французских "строителей, собственников и владельцев зданий" строго соблюдать правила пожарной безопасности и регулярно проводить учебные эвакуации.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.