Немецкий политик назвал Крым исконно российской территорией

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" на съезде в Карлсруэ осудила санкции против России, сообщает Die Welt.

"Санкции всегда ошибочны, политически неправильны. И они не вернут ни частицы Крыма. Крым – исконно российская территория, он не может вернуться в состав Украины", — заявил зампред партии и лидер ее избирательного списка Александр Гауланд.

Политик отметил, что после распада СССР Запад не сумел выстроить новый миропорядок с участием Москвы, и раскритиковал расширение НАТО на восток. "Нам, немцам, всегда жилось хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией", — сказал он.

В ФРГ 24 сентября состоятся выборы в бундестаг. "Альтернатива для Германии" рассчитывает набрать не менее 8-9 процентов голосов и впервые в истории пройти в федеральный парламент.

"Альтернатива для Германии" была основана в 2013 году. В 2014 году ей удалось получить мандаты в парламенты Саксонии, Бранденбурга и Тюрингии, в 2015 — в ландтаги Бремена и Гамбурга. В 2016 году она прошла в парламенты Баден-Вюртемберга, Саксонии-Анхальта и Рейнланд-Пфальца. Партия известна евроскептическими взглядами и критикой миграционной политики Ангелы Меркель.