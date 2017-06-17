Саудовская береговая охрана открыла огонь по иранским лодкам

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по иранским лодкам в Персидском заливе; в результате погиб один человек, сообщает телеканал Press TV.

По его данным, две рыбацкие лодки сошли с курса из-за больших волн.

"Не установив, пересекли ли иранские лодки саудовские границы, береговая охрана этой страны открыла огонь по иранским лодкам, иранский рыбак был убит", — сообщили в министерстве внутренних дел ИРИ.

Как заявила иранская сторона, даже в том случае, если лодки все же пересекли границу, береговая охрана не должна была открывать огонь. Тегеран в настоящий момент пытается установить, вошли ли лодки в саудовские территориальные воды.