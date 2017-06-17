В Ясиноватой в результате обстрела повреждено здание интерната

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Здание интерната для детей в городе Ясиноватая повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

"Примерно в 19.30 было попадание мины на территорию интерната для детей, больных сколиозом. К счастью никто не пострадал. В момент обстрела на территории находились три человека. Детей не было. Повреждено остекление", — сказал представитель администрации.

Также в мэрии добавили, что незадолго до обстрела на центральной площади Ясиноватой были замечены беспилотные летательные аппараты ВСУ. В это время в городе проходил праздник, посвященный дню медицинского работника. Власти приняли решение остановить мероприятие.