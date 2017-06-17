Мэй считает недостаточной поддержку пострадавших при пожаре в Лондоне

ЛОНДОН, 17 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй признала, что помощь и поддержка жильцов дома, сгоревшего на прошлой неделе на западе Лондона, в первые часы и дни после трагедии была "недостаточно хороша", об этом Мэй заявила после встречи с некоторыми из жильцов высотки в своей резиденции на Даунинг-стрит в субботу.
По ее словам, помощь и работа экстренных служб, медиков и жителей района "была героической", но "поддержка на месте семей, которые нуждались в помощи или информации в первые часы после этой ужасающей катастрофы, была недостаточно хорошей".
"Я слышала об этих проблемах, и я распорядилась незамедлительно принять меры по оказанию помощи родственникам жертв и оставшимся в живых", — заявила премьер-министр, чье заявление приводит Би-Би-Си.
Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.
Жильцы высотки, потерявшие кров, были размещены в близлежащих спортивных центрах, церквях и мечетях. Лондонцы сразу же откликнулись на случившееся и стали приносить погорельцам еду, воду, одежду, предметы первой необходимости.
Премьер-министр в пятницу также отдала приказ выделить 5 миллионов фунтов стерлингов в поддержку семей, оказавшихся без крыши над головой. "Я могу подтвердить, что эти 5 миллионов фунтов, о которых я объявила вчера, в настоящее время выделены, так что люди могут купить одежду, еду и прочее необходимое. Если потребуется больше средств, то они будут предоставлены", — пообещала Мэй.