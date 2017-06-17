На Украине завели дело после вывоза и продажи за границу угля из Донбасса

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. Главная военная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту вывоза и продажи за границу угля, добытого на подконтрольных ополченцам территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает в субботу пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
"На ряде сайтов размещены материалы, из содержания которых становится ясно, что под общим руководством С. Курченко (бизнесмен Сергей Курченко – ред.) служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 года на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый уголь, а именно антрацит, на противоправно захваченных террористическими организациями ДНР и ЛНР шахтах и рудниках", — сообщила Сарган.
Поэтому, сообщает Сарган, военной прокуратурой открыто уголовное дело.
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик ранее заявлял об инициировании запрета на импорт из России энергетического угля, то есть использующегося для получения электроэнергии. Он объяснял это тем, что Россия якобы может перепродавать Киеву уголь из Донбасса, но уже с наценкой.
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