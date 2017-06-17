ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США намерена работать с конгрессом над принятием удобных для нее изменений в законопроект о новых санкциях, который был принят в сенате на этой неделе, сообщила в субботу газета Politico.

Ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации, издание отметило, что "Белый дом обеспокоен, что это законопроект свяжет руки (правительству) в плане американо-российских отношений, о чем публично говорил госсекретарь Рекс Тиллерсон".

Вместе с тем, как указывается, "представитель администрации подчеркнул, что Белый дом поддерживает санкции в отношении России, и политические последствия какого-либо вето до сей поры не обсуждались". Кроме того, в администрации уверены, что в палате представителей конгресса, которая данный документ пока не обсуждала, есть те, кто "обеспокоен возможностями по созданию прецедента в ограничении полномочий исполнительной власти по контролю над санкциями", говорится в материале.

Сенат конгресса США в минувший четверг одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора, попавших под санкции, — до 30 дней.