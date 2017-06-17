В лондонского метро частично приостановлено движение после пожара в высотке

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Движение на двух линиях лондонского метро было частично приостановлено из-за опасений, что пассажиры могут пострадать из-за падения обломков сгоревшего жилого здания, пишет газета Daily Mail.

По данным газеты, на двух линиях перекрыты станции от Эджвер-роуд до Хаммерсмит. Пожарная служба Лондона сообщила, что существует "временная опасность" для пассажиров близлежащих станций, а также при ожидании на платформах.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона – Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Большинство жильцов дома – выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.