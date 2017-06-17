Савченко прокомментировала отмену "закона Савченко" на Украине

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента Владимира Путина, в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировала отмену Петром Порошенко закона о сроках содержания в СИЗО.

"Закон Савченко", принятый Верховной радой в ноябре 2015 года, предполагал зачисление срока, проведенного в СИЗО, в счет отбывания наказания в пропорции один день за два. Закон подвергся серьезной критике. Так, начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко указывал, что из-за него преступность на Украине существенно выросла. Новый закон, отменяющий действие "закона Савченко", был принят в мае Верховной радой и в субботу одобрен президентом Украины.

По мнению Савченко, Порошенко мог бы не отменять закон, а наложить на него вето и предложить внести изменения в первоначальный вариант. С этим предложением Савченко обращалась в администрацию президента. Депутат заявила, что совместно с офисом омбудсмена и союзом адвокатов Киева разрабатывала изменения, "которые могли бы сделать "закон Савченко" сбалансированным".

По словам Савченко, она намерена совместно с депутатами и уполномоченным по правам человека обсудить возможность отмены решения президента страны через Конституционный суд. "Также будем готовить закон, который мог бы помочь и людям и правосудию сделать систему сбалансированной, а не такой, какой мы пользовались все 25 лет в Украине", — заявила она.