В результате пожара в лондонской высотке погибли семь граждан Марокко

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Семь граждан Марокко стали жертвами пожара в жилом доме в Лондоне, сообщается на сайте МИД Королевства Марокко.

"Дипломатическое и консульское представительства Королевства Марокко в Лондоне были проинформированы о том, что семь выходцев из Марокко были среди лиц, погибших в пожаре в Grenfell Tower в Лондоне в ночь со вторника на среду", — говорится в коммюнике МИД.

Отмечается, что представительства с завтрашнего дня в координации с британскими властями проведут необходимые процедуры опознания.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона – Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Большинство жильцов дома – выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.