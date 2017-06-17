МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Конгрессмен от штата Массачусетс Джозеф Кеннеди выступил с инициативой создать Национальный центр реагирования на угрозы со стороны России (The National Russian Threat Response Center).
Согласно законопроекту, новая структура должна заняться "синхронизацией и анализом информации" о России — сбором разведданых, сведений, поступающих по дипломатическим каналам и от источников правоохранительных органов.
"Атака России на наши выборы не продиктована ее стремлением помочь какой-либо партии, за ней кроется сильное желание ослабить доверие к нашим институтам и подорвать основы нашей демократии", — приводит газета The Washington Times слова конгрессмена.
Авторы документа рассчитывают, что организация получит широкий доступ к правительственной информации. Если центр будет создан, в его руководство войдут сотрудники ФБР, ЦРУ, Госдепартамента, Минюста, Минобороны и других ведомств.
По сведениям газеты Boston Herald, Кеннеди запросил 20 миллионов долларов финансирования по программам Нацразведки США. Взамен структура будет консультировать американское правительство и "выявлять пробелы" в существующей системе сбора данных разведки о России. Инициаторы проекта рассчитывают, что центр проработает восемь лет.
Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы", расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке обеих палат конгресса.
Москва неоднократно опровергала эти утверждения. По словам президента Владимира Путина, аргументы, приводимые для обвинения России, специалисты в сфере высоких технологий смогут присвоить даже трехлетнему ребенку. Это не доказательства, а "попытка переложить с больной головы на здоровую", заявил российский лидер.