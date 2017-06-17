Все попытки помочь Буту и Ярошенко были тщетны, заявил Кучерена

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Все попытки помочь россиянам Константину Ярошенко и Виктору Буту, осужденным в США, оказались тщетны, так как американская сторона не слышит Россию, заявил председатель Общественного совета при МВД России, член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена.
Адвокат также подчеркнул, что США действуют "варварскими методами". "Видимо, вот эта исключительность, которую они себе присвоили, позволяет им таким образом нарушать грубейшим образом права человека", — пояснил он. "В той ситуации, в которой сегодня оказались наши граждане.., надо делать нам, МИД РФ, мы должны делать все возможное, чтобы добиваться их освобождения, но нас, к сожалению, там не слышат, поэтому им абсолютно начхать на закон и права человека", — подытожил Кучерена.
Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб, после чего его вывезли из Таиланда в США с серьезными нарушениями местных и американских законов. Присяжные признали Бута виновным в подготовке "сговора с целью убийства граждан США, убийства военнослужащих и государственных служащих США, сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации и сговора с целью купли-продажи зенитных ракет "земля — воздух". Он приговорен к 25 годам тюремного заключения.