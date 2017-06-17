Все попытки помочь Буту и Ярошенко были тщетны, заявил Кучерена

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Все попытки помочь россиянам Константину Ярошенко и Виктору Буту, осужденным в США, оказались тщетны, так как американская сторона не слышит Россию, заявил председатель Общественного совета при МВД России, член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

"Я пытался тоже помочь, но тщетно все, поскольку, вы знаете, играет, наверное, такое слово, которое произнес в свое время ушедший Барак Обама, — это "мы исключительная нация". Вот эта исключительность, видимо, она каким-то образом волшебно как-то она действует на всех американцев, в том числе ФБР и АНБ", — сказал Кучерена в эфире телеканала "Россия 24" , отвечая на вопрос о делах Бута и Ярошенко.

Адвокат также подчеркнул, что США действуют "варварскими методами". "Видимо, вот эта исключительность, которую они себе присвоили, позволяет им таким образом нарушать грубейшим образом права человека", — пояснил он. "В той ситуации, в которой сегодня оказались наши граждане.., надо делать нам, МИД РФ, мы должны делать все возможное, чтобы добиваться их освобождения, но нас, к сожалению, там не слышат, поэтому им абсолютно начхать на закон и права человека", — подытожил Кучерена.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В Соединенные Штаты россиянина доставили из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал ему в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.

Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб, после чего его вывезли из Таиланда в США с серьезными нарушениями местных и американских законов. Присяжные признали Бута виновным в подготовке "сговора с целью убийства граждан США, убийства военнослужащих и государственных служащих США, сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации и сговора с целью купли-продажи зенитных ракет "земля — воздух". Он приговорен к 25 годам тюремного заключения.