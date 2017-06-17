Эр-Рияд не разрешит Турции построить военную базу на своей территории

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия не намерена разрешать Турции строить в королевстве какие-либо военные базы, необходимости в этом нет, передает в субботу государственное агентство SPA со ссылкой на официальный источник.

В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью португальскому ТВ, что обсуждал возможность появления турецкой военной базы в Саудовской Аравии с королем Салманом, и тот, по его словам, согласился рассмотреть предложение.

"Ответственный источник подтвердил, что королевство Саудовская Аравия не может позволить Турции организовать военные базы на своей территории… Королевство не нуждается в этом", — говорится в сообщении.

Источник подчеркнул, что "вооруженные силы и военные возможности королевства находятся в лучшем состоянии", и его военные присутствуют за рубежом, в том числе на территории самой Турции на базе Инджирлик, которая используется для операций возглавляемой США коалиции по борьбе с терроризмом.