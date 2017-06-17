В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрелов ВСУ

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"От вражеского огня погиб один военнослужащий ВС ДНР", — сказал Басурин.

Он добавил, что из-за обстрелов повреждены более 20 домов.

"В результате обстрела населенного пункта Новогригоровка-Староласпа повреждения получили жилые дома по 15 адресам. Обращаю внимание, что населенный пункт находится на удалении более чем в трех километрах от линии соприкосновения войск, где нет наших военных объектов", — сказал Басурин.

По его словам, обстрел жилых кварталов велся целенаправленно. Он добавил, что в результате обстрелов за сутки в ДНР также повреждены шесть домов в Ясиноватой, Коминтерново, Александровке и Лозовском.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.