Американский эсминец вернулся в порт Йокосука после столкновения с судном

ТОКИО, 17 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Американский эсминец USS Fitzgerald, оснащенный боевой информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis), вернулся в порт Йокосука после столкновения с филиппинским контейнеровозом, сообщила телекомпания NHK.

При заходе в порт его сопровождали два американских патрульных катера.

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега. В результате столкновения три человека получили ранения, семь пропали без вести.

Как сообщило американское командование, во время столкновения были повреждены машинное отделение, каюты членов экипажа и подтоплена радиорубка. В эти помещения невозможно зайти. Есть вероятность, что там могут оставаться люди.

Ранее сообщалось, что оба корабля получили повреждения, но угрозы затопления нет, утечки топлива нет. На контейнеровозе начала работать группа японских экспертов из службы безопасности на транспорте, которые должны выяснить причины и подробности происшествия. На эсминце приоритет расследования принадлежит американской стороне, поэтому японская служба смогла лишь обратиться с просьбой о сотрудничестве и ожидает результатов.