В МИД прокомментировали новую политику Трампа в отношении Кубы

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Москва сожалеет, что антикубинский дискурс по-прежнему востребован в США, новая политика администрации Дональда Трампа в отношении Гаваны возвращает к риторике холодной войны, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Это стало еще одним шагом Трампа по сворачиванию ранее заключенных сделок и отказу от обещаний предыдущей администрации. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают "против призывов ООН и других международных организаций по его отмене".

"Объявленная президентом США новая линия в отношении Кубы возвращает нас к уже подзабытой риторике в стиле холодной войны. Подобный подход характеризовал подход США к Кубе на протяжении десятилетий", — сказал Щетинин.

Дипломат отметил, что когда прежняя администрация в Вашингтоне внесла изменения в курс, проводившийся в отношении острова, РФ "не без оснований полагала, что это стало не только проявлением доброй воли отдельных политиков, сколько отражением провала политики диктата и санкции против этого небольшого и свободолюбивого государства".

"Полагали, что это была не некая "сделка", а продуманное политическое решение, в котором не было проигравших, кроме маргинальных "антикастристов". Теперь выясняется, что антикубинский дискурс по-прежнему широко востребован. Это не может не вызвать сожаления", — добавил Щетинин.