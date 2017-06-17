Силовики выпустили по ЛНР более 250 снарядов за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (124)

ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что украинские силовики выпустили по территории ЛНР более 250 снарядов за сутки, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Ранее в Народной милиции заявили, что ВСУ 13 раз за суки открывали огонь по территории ЛНР.

"Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенную 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, БМП, зенитные установки, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 250 снарядов", — заявил Марочко.

Он уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции обострилась, но остается контролируемой.

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