С начала года в Донбассе погибли 47 мирных граждан, сообщили в СММ ОБСЕ

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила в субботу, что с начала текущего года в зоне проведения военной операции в Донбассе погибли 47 мирных граждан.

"В 2017 году конфликт на востоке Украины унес жизни 47 человек, 222 человека получили ранения", — говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter

По данным СММ ОБСЕ, в большинстве случаев местное население получает травмы или погибает в результате обстрелов, которые ведутся по населенным пунктам.

In 2017 conflict in E #Ukraine took 47 lives & injured 222 people. Most cases were due to shelling in populated areas #uncomfortabletruth pic.twitter.com/aUVdhdW0oT — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 июня 2017 г.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.