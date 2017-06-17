На заморских территориях Франции началось голосование во II туре выборов

ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Избирательные участки для голосования во втором туре парламентских выборов открылись в субботу в некоторых заморских территориях и департаментах Франции.
Заморские территории и департаменты Франции разделены на 27 избирательных округов, в каждом из которых будет выбран один депутат Национального собрания. Во втором туре голосование пройдет в 26 округах, поскольку одного депутата выбрали в первом туре с 50,24% голосов.
По данным опроса компании OpinionWay, движение "Вперед, республика" может получить от 440 до 470 из 577 мандатов. Таким образом, сторонники Макрона могут получить абсолютное большинство.
Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно было набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло — там победители определятся по итогам второго тура голосования, для избрания кандидатам будет достаточно простого большинства.