На заморских территориях Франции началось голосование во II туре выборов

ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Избирательные участки для голосования во втором туре парламентских выборов открылись в субботу в некоторых заморских территориях и департаментах Франции.

Во французской метрополии второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) пройдет 18 июня. Отдать свой голос раньше на день смогут избиратели Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники, Сен-Бартелеми, Сен-Мартена, Французской Полинезии и Сен-Пьера и Микелона. Жители Реюньона, Новой Каледонии и Майотты будут голосовать в воскресенье. Также в субботу смогут проголосовать избиратели, проживающие в Америке.

Заморские территории и департаменты Франции разделены на 27 избирательных округов, в каждом из которых будет выбран один депутат Национального собрания. Во втором туре голосование пройдет в 26 округах, поскольку одного депутата выбрали в первом туре с 50,24% голосов.

На прошлой неделе во Франции прошел первый тур парламентских выборов. В целом по стране за кандидатов от движения Макрона "Вперед, республика" и его союзников-центристов из партии MoDem проголосовали 32,3% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 13,2%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11,0% и бывшая правящей левоцентристская Социалистическая партия — 7,4%.

По данным опроса компании OpinionWay, движение "Вперед, республика" может получить от 440 до 470 из 577 мандатов. Таким образом, сторонники Макрона могут получить абсолютное большинство.

Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно было набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло — там победители определятся по итогам второго тура голосования, для избрания кандидатам будет достаточно простого большинства.