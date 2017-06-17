У берегов Ливии спасли более 900 мигрантов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Служба береговой охраны Ливии спасла более 900 мигрантов из Африки и Азии в Средиземном море, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя военно-морских сил Ливии.

"Служба береговой охраны города Эз-Завия (к западу от Триполи) перехватила пять надувных лодок и деревянное судно с 906 людьми на борту на рассвете в пятницу", — заявил в субботу генерал Аюб Кассем.

Он добавил, что среди спасенных были 25 детей и 98 женщин. По его словам, одна из надувных лодок была пробита, а у деревянной лодки отсутствовал мотор.

С начала нынешнего года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции, более 1820 человек при попытке пересечь Средиземное море погибли.