Парламент Ирана подготовит ответ на недавние решения сената США

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Иранский парламент (меджлис) проведет 2 июля открытое заседание для рассмотрения проекта плана противодействия недавним решениям сената США, передает агентство Irna со ссылкой на чиновника.
Как сообщил агентству вице-председатель комиссии меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Камаль Дехкан Фируз Абади (Kamal Dehqan Firouz Abadi), проект был подготовлен комиссией и исследовательским центром меджлиса. По данным агентства, комиссию 11 июня призвал подготовить спикер парламента Али Лариджани.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.