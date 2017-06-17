Парламент Ирана подготовит ответ на недавние решения сената США

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Иранский парламент (меджлис) проведет 2 июля открытое заседание для рассмотрения проекта плана противодействия недавним решениям сената США, передает агентство Irna со ссылкой на чиновника.

Ранее сообщалось, что сенат США абсолютным большинством голосов принял законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и Ирана.

Как сообщил агентству вице-председатель комиссии меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Камаль Дехкан Фируз Абади (Kamal Dehqan Firouz Abadi), проект был подготовлен комиссией и исследовательским центром меджлиса. По данным агентства, комиссию 11 июня призвал подготовить спикер парламента Али Лариджани.

Ранее советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти назвал решение сената США о введении новых санкций против Тегерана явным нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.